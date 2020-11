DalMondo: l’Universo si ricorderà di noi dopo che ce ne saremo andati?

Che senso ha l’esistenza se tutto quello che siamo e che facciamo è destinato a tornare nel vuoto cosmico da cui è venuto?

Traduciamo di seguito un articolo di John Horgan, pubblicato il 5 Novembre su Scientific American, che affronta la questione da un punto di vista esistenziale, filosofico, religioso, e soprattutto fisico e scientifico.

“I fisici sostengono che le informazioni non svaniscano mai, nemmeno nei buchi neri, ma questa “legge” riflette un’illusione.

Sono uno scrittore compulsivo di diari. Quest’abitudine, che risale a quand’ero ragazzo, si è dimostrata utile per la mia carriera. Tutti i miei articoli e i miei libri cominciano come una pagina di diario. Ma il motivo per cui lo faccio non è meramente professionale. Se non fisso su carta i miei pensieri non me li ricorderò, e se non me li ricorderò non avranno più importanza. Di questo ho paura. E questa sensazione è peggiorata invecchiando.

Ad aggravare la mia preoccupazione c’è la possibilità – no, la certezza – che un giorno l’umanità e tutti i suoi residui svaniranno. I nostri progressi nel campo della scienza, della matematica, della filosofia, dell’arte, della musica e, sì, del giornalismo, scivoleranno nuovamente nel vuoto da dove sono venuti. Tutto quello che abbiamo fatto e pensato sarà stato fatto e pensato per nulla. Se nulla di noi dura, se nulla viene ricordato, potremmo tranquillamente non essere mai esistiti.

Non c’è da sorprendersi che molti di noi, anche nell’era del materialismo scientifico, credano ancora in Dio. Un essere immortale e onnisciente ci osserva tutti costantemente e si prende cura di noi, tutti noi, non solo di celebrità come Einstein o Beyonce. Lui/Lei/Esso sicuramente ci ricorderà anche dopo che ce ne saremo andati, come in un backup cosmico dalla capienza infinita. Probabilmente. Se questa entità divina non esiste, e un giorno scomparirà ogni nostra traccia, come può avere importanza la nostra esistenza?

Gli scienziati non sono immuni da queste angosce. L’angoscia esistenziale, sospetto, è alla base della fede dei fisici nella conservazione delle informazioni. Ho sentito questa teoria per la prima volta anni fa, ma ci ho prestato seriamente attenzione solo negli ultimi mesi, mentre cercavo di imparare la meccanica quantistica.

Due dei miei testi di riferimento principali sono i The Theoretical Minimumsulla meccanica classica e quantistica del fisico di Stanford Leonard Susskind (con due co-autori). Susskind insegna “ciò che ti serve sapere per iniziare a fare fisica”. Una cosa che dobbiamo senza dubbio sapere, secondo Susskind è che “le informazioni non si disperdono mai”. “Questa legge” spiega Susskind, “è alla base di tutto il resto.”

La conservazione delle informazioni, dice, è persino più fondamentale della prima legge di Newton (il moto si conserva); della prima legge della termodinamica (l’energia si conserva); e di quello che a volte si definisce il principio zero della termodinamica (se i sistemi A e B sono in equilibrio col sistema C, allora A e B sono in equilibrio tra loro). Perciò Susskind definisce la conservazione delle informazioni la “legge meno-uno”.

La legge meno-uno racchiude il principio del determinismo, che afferma che se conosci lo stato attuale, conosci anche tutto il suo passato e il suo futuro. L’eclettico Simon-Pierre LaPlace ha notoriamente elencato le implicazioni del determinismo più di 200 anni fa:

“Un’intelligenza che conoscesse in un dato momento tutte le forze che muovono la natura, e tutte le posizioni di tutti gli elementi di cui essa è composta, se questa intelligenza fosse anche abbastanza estesa da sottoporre a un’analisi questi dati, potrebbe riunire in un’unica formula i movimenti dei più grandi corpi dell’universo e del suo più piccolo atomo; per una tale intelligenza nulla sarebbe ignoto e il futuro, così come il passato, sarebbe presente davanti ai suoi occhi”.

Questo intelletto onnisciente è noto come il demone di LaPlace. Susskind insiste che la meccanica quantistica, anche se non è deterministica nello stesso senso di quella classica, sia tuttavia conforme alla legge meno-uno. In un’intervista del 2008 ha dichiarato che la legge meno-uno “è alla base di tutto, inclusa la fisica classica, la termodinamica, la meccanica quantistica, la conservazione dell’energia, a cui i fisici hanno creduto per centinaia di anni”.

Negli anni ’80 Stephen Hawking ha messo in discussione la legge meno-uno, sostenendo che i buchi neri siano in grado di distruggere le informazioni. L’ipotesi di Hawking “scatenò una crisi nel campo della fisica, uno scontro di tra principii base come nessun altro da quando Einstein era giovane,” secondo Susskind. Susskind riconfutò Hawking con una serie di saggi e un famoso libro, The Black Hole War: My Battle with Stephen Hawking to Make the World Safe for Quantum Mechanics.

Tutte le informazioni che vengono risucchiate in un buco nero, sostiene Susskind, si preservano nella membrana esterna o “Event Horizon,” dove lo spazio e il tempo subiscono bizzarre distorsioni. In una recensione di Black Hole War, George Johnson fa un coraggioso tentativo di spiegare la tesi di Susskind: “Una descrizione di tutto quello che viene risucchiato in un buco nero, che sia un libro o un’intera civiltà, viene registrata sulla superficie del suo orizzonte e poi ri-irradiata in forma di immagine su un gigantesco schermo di un cinema drive-in”.

Susskind, come si può immaginare dalla recensione di Johnson, è un appassionato di teorie che non possono essere empiricamente testate, e perciò potenzialmente falsate. Nel suo libro The Cosmic Landscape(2005), Susskind avanza l’ipotesi che il nostro universo non sia che un monticello in un paesaggio di infiniti universi. L’ipotesi è pura speculazione, si potrebbe dire priva di fondamento scientifico, poiché non abbiamo modo di provare l’esistenza, o l’inesistenza, di altri universi.

È possibile che Susskind e altri fisici non vogliano che noi, popolo profano, prendiamo teorie come quelle sul multiverso o la legge meno-uno troppo seriamente. Forse sono solo metafore, vezzi poetici, come lo Spirito Santo del Cattolicesimo. Ma i fisici sembrano vantarsi di dire sempre quello che intendono davvero. Quindi prenderò Susskind alla lettera quando dice che “le informazioni non si disperdono mai”.

Vediamo le implicazioni di questa affermazione, sicuramente degna di nota. Primo, come ho precedentemente sostenuto, il concetto di “informazione” non ha alcun senso in un contesto che sia privo di qualcuno da informare, ergo di una mente. L’informazione richiede – anzi presuppone – la coscienza. Quindi, se l’informazione viene conservata, dev’esserlo anche la coscienza. Se la coscienza esiste ora, dev’essere sempre esistita. O così suggerisce la legge meno-uno.

In effetti molti scienziati e filosofi hanno ipotizzato che la coscienza sia fondamentale quanto la materia, se non di più. Ho accorpato queste teorie sotto l’etichetta di neo-geocentrismo, poiché risollevano l’antica, narcisistica nozione che l’universo ruoti intorno a noi. Le teorie neo-geocentriche sono tentativi di far intrufolare un consolatorio presupposto religioso – l’universo gira intorno a noi – nel campo scientifico. Lo stesso fa la conservazione delle informazioni.

Se dovessi fare una classifica delle leggi della fisica, metterei per prima la seconda legge della termodinamica, che afferma che il disordine, o entropia, aumenta sempre. Il nostro cosmo in espansione è destinato alla morte termica, uno stato di noia terminale, in cui non succede niente. La seconda legge della termodinamica, che posso provare ogni giorno guardandomi allo specchio o leggendo i giornali, trionfa sulla legge meno-uno.

In realtà sono scettico su tutte le “leggi” della fisica, che mi sembrano manifesti della tracotanza scientifica. Gli scienziati prendono un’affermazione che si verifica in condizioni attentamente controllate, normalmente con molti requisiti, e la trasformano in un principio cosmico applicabile a tutte le cose, in ogni momento, ovunque. Ma sono scettico soprattutto riguardo la legge meno-uno.

Non è per via della teoria di Hawking secondo cui i buchi neri distruggono le informazioni. Sono preoccupato per processi molto più terreni. Tre anni fa un ictus ha danneggiato gravemente la memoria di mio padre, rendendogli difficile riconoscere me e i miei fratelli. Lo scorso giugno è morto all’età di 96 anni, e la sua compagna ha deciso di cremarlo. Mio padre continua ad esistere, più o meno, nei frammentari e volatili ricordi di chi lo amava. Il matematico Douglas Hofstadter ha coniato lo struggente termine “soular coronas” per descrivere i nostri ricordi dei defunti. Ma un giorno moriremo anche noi.

La legge meno-uno implica che l’universo porterà un segno di mio padre in eterno. Molto dopo che il sole e la Via Lattea si saranno spenti, alieni con i poteri divini del demone di LaPlace potranno in linea di principio (che utile, polivalente modo di dire) ricostruire le vite di mio padre e di qualsiasi altra persona abbia mai vissuto.

È un pensiero carino (che nel 2006 ha ispirato il libroThe Physics of Immortalityal fisico Frank Tipler). Ma non credo alla conservazione delle informazioni più di quanto creda alla reincarnazione o al paradiso, o a un dio che ci ami. Queste ipotesi, religiose o scientifiche, sono tentativi di consolarci, comprensibili ma in fin dei conti poco convincenti. Il pensiero dell’inevitabile perdita di chiunque e qualsiasi cosa io ami mi disturba. Ma preferisco affrontare la morte con onestà che rifugiarmi in false rassicurazioni offertemi da preti o fisici.

In The Black Hole War, Susskind esprime una rara (per lui) nota di umanità: “è probabile che siamo novizi ancora molto confusi con immagini mentali molto sbagliate, e la realtà ultima resta ben oltre la nostra comprensione”. Su questo punto, Susskind e io siamo d’accordo.

Nel frattempo, mentre incombe la mia fine, continuo affannosamente a riempire quaderni.”

L’articolo originale di John Horgan, 5 Novembre 2020, su Scientific American è disponibile qui.